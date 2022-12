Produzione industriale: Area euro – 2%, Italia -1%. Produzione energia diminuita del 3,9%

A ottobre la produzione industriale nell’area dell’euro è è diminuita del 2% rispetto a settembre, mentre nell’Ue ha segnato un calo dell’1,9%. A settembre la produzione industriale era aumentata dello 0,8% nell’eurozona e dello 0,7% nell’Ue. In Italia il calo è stato dell’1%. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, maggior calo in Irlanda (-10,7%), rialzo più alto in Slovacchia (+1,3%).

Lo riferisce Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue, che conferma come la crisi energetica ha ormai assunto contorni sistemici: la produzione di energia è diminuita del 3,9%, i beni di consumo durevoli dell’1,9%, i beni intermedi dell’1,3% e i beni strumentali dello 0,6%, mentre la produzione di beni di consumo non durevoli è aumentata del 0,3%.