Trapani. Migranti in rivolta tentano la fuga dall’hospot di contrada Milo: incendiati materassi

Forse non sono contenti dell’ospitalità che ricevono nella struttura e ieri sera un gruppo di migranti ha tentato la fuga dal centro di accoglienza incendiando i materassi

È accaduto nella tarda serata di ieri, all’hospot di contrada Milo di Trapani. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, un gruppo di 45 immigrati ospiti del centro, probabilmente per creare il caos come diversivo per potere fuggire, ha dato fuoco ad alcuni materassi in uno dei due padiglioni della struttura.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Trapani che nella notte, dopo diverse ore di lavoro, hanno spento le fiamme. Le forze dell’ordine presenti nell’hospot hanno fatto però una buona vigilanza ed il tentativo di fuga non è andato come sperato, non risultano infatti migranti assenti, né persone ferite.

Indagini sono in corso per capire cosa sia effettivamente successo e i 45 immigrati protagonisti della protesta sono stati radunati in un unico padiglione.