Trump ai suoi sostenitori, “rischio 561 anni di carcere”, ma Obama avverte Biden, “E’ forte, non sottovalutarlo”

Trump manda una mail ai suoi sostenitori scrivendo che rischia 561 anni di carcere, ma Obama non è tranquillo e avverte Biden di non sottovalutare il suo avversario perché “è forte”



“Con il corrotto Doj del Disonesto Joe (Biden, ndr) che ha illegalmente INCRIMINATO il sottoscritto ancora una volta, le notizie indicano che ora potrei affrontare un totale di 561 anni di prigione a causa della caccia alle streghe della Sinistra”. E’ quanto ha scritto l’ex presidente americano Donald Trump ai suoi sostenitori in una email inviata ieri per la raccolta fondi, che con i capi di imputazione potrebbe rischiare fino a 561 anni di carcere. Lo riporta il giornale Usa The Hill. L’ultimo capo di imputazione del Dipartimento di Giustizia (Doj) , è relativo ai suoi tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020, che Trump ha sempre considerato truccate.

Ma i problemi legali di Trump, che ricordiamo per la legge americana, resterebbe candidabile anche in caso di condanna, non rassicurano l’ex presidente Barack Obama che ha messo in guardia l’attuale l’inquilino della Casa Bianca.

Obama, secondo quanto rivela il Washington Post, durante un pranzo privato con Joe Biden a fine giugno, ha espresso preoccupazione per i punti di forza politici di Donald Trump.

Nell’incontro, che si è svolto alla Casa Bianca, Obama avrebbe avvertito il suo ex vice presidente di non sottovalutare il seguito estremamente fedele del tycoon, un sistema di media conservatori a suo favore e, infine, la polarizzazione degli Stati Uniti. L’ex presidente, riferiscono fonti informate, sarebbe preoccupato che i democratici non prendano abbastanza sul serio la forza di Trump.