Turchia. Esplosi 13 silos di grano nel porto di Derince, si cercano cause: decine di feriti – VIDEO

Mar di Marmara, territorio turco a circa 90 chilometri da Istanbul: con una forte esplosione saltano i silos di grano del porto commerciale di Derince. Forti dubbi sulle cause

L’esposione sembra sia avvenuta attono alle 14:39 – 13:39 in Italia -, stando alle registrazioni video. L’esplosione ha coinvolto 13 silos di stoccaggio del grano nel porto commerciale di Derince, a circa 90 chilometri da Istanbul, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara. Almeno 12 persone sono rimaste ferite nell’esplosione, di cui tre in modo molto grave. Nessuna nave risulta coinvolta nell’esplosione.



Si brancola nel buio al momento sulle cause dell’esplosione, le autorità turche, soccorritori in testa, sono sul posto. I silos appartenevano all’Ufficio per i prodotti agricoli di Turchia (TMO). “Riteniamo che l’esplosione possa essere stata causata da polveri rimaste incastrate durante il trasferimento del grano dalle navi nei silos”, ha fatto sapere il prefetto locale Seddar Yavuz, riporta TRT: “ci è stato detto che è tecnicamente possibile che un’esplosione si sia verificata a causa della compressione della polvere di grano, ma stiamo indagando su ogni possibile ragione”, quindi anche sulla pista terroristica.

Intanto si fa strada un’ipotesi dai canali filo-russi d’informazione sulla guerra in Ucraina: secondo alcuni commenti, questa esplosione, esaminata nei colori della deflagrazione: “ricorda l’esplosione sopra al ponte di Kerch – Crimea – in occasione dell’attentato ucraino con il camion-bomba”.