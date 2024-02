Uccide la moglie in strada a coltellate, poi si costituisce: la coppia si stava separando e lui non l’accettava

Maria è stata uccisa a coltellate in strada davanti agli occhi atterriti dei passanti dal marito che non accettava la separazione: inutile l’intervento dell’elisoccorso

La tragedia si è consumata nella prima serata di ieri lunedì 26 febbraio in via via Cesare Battisti, conosciuta come via della Stazione a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. La vittima è Maria Ferreira, di 50 anni, di origine sudamericana, uccisa dal marito Vittorio Pescaglini, 56 anni. La coppia si stavano separando e l’udienza di separazione era fissata per oggi, 27 febbraio.

L’omicidio è avvenuto sul marciapiede di via della Stazione. La donna dopo la separazione abitava lì vicino. Secondo una prima ricostruzione, il marito che non accettava il divorzio, è arrivato in auto e quando ha visto Maria, è sceso e l’ha raggiunta colpendola con diverse coltellate rapide, sotto gli occhi dei passanti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ed è stato attivato anche l’elisoccorso ma per la donna era troppo tardi. L’uomo si è allontanato velocemente, poi pare abbia inviato un messaggio a un amico nel quale ha scritto di aver fatto “una cazzata”. Subito dopo si è costituito ai carabinieri ammettendo di essere l’autore del delitto.