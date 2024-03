Ucraina. Forze russe catturano un blindato tedesco Marder intatto dopo una ritirata ucraina – VIDEO

Il blindato si aggiunge così all’ampia collezione di mezzi occidentali catturati dalle forze di Mosca e che c’è da giurarci, verranno ampiamente studiati dagli ingegneri russi

Un veicolo da combattimento ucraino Marder di produzione tedesca è stato catturato praticamente intatto dalle forze armate di Mosca. Il mezzo delle forze di Kiev si è infatti impantanato durante la ritirata degli ucraini nel Nord della Repubblica di Donetsk ed è stato abbandonato sul campo intatto. E’ la prima volta che i russi riescono a impossessarsi di un simile veicolo completamente intatto.

Il Marder è il mezzo da combattimento della fanteria tedesca per eccelenza, pesante ben 30 tonnellate, pesantemente corazzato per il tipo di veicolo (praticamente un carro armato medio, tanto che l’Argentina dallo scafo ne ha ricavato un vero tank, il TAM) e che nella sua ultima versione, la A1A3, dispone di svariate soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La configurazione del Marder ha fatto scuola, con propulsore anteriore spostato a destra, pilota a sinistra e parte anteriore a cuneo; torretta biposto centrale, con cannone da 20mm Rh-202 a tripla alimentazione, abbinato a una mitragliatrice MG3 da 7,62mm e 6 mortai lanciafumogeni, con elevazione dell’armamento fino a +65° e depressione fino a -17°, in modo da consentire il tiro verso il basso rimanendo defilati. A bordo trovano poi posto 6 soldati, che dispongono di quattro blindosfere con periscopio, in modo da utilizzare le armi dall’interno in sicurezza e garantendo la sicurezza anche in caso di attacco con armi chimiche, avendo un sistema di filtraggio dell’aria.

Un veicolo da trasporto truppe M113 americano catturato dai russi della Wagner nell’aprile 2023 a Bakhmut

Il Marder di prima generazione fu uno dei primi veicoli da combattimento per fanteria e un ottimo semovente cacciacarri, da utilizzare nei ruoli più impegnativi al posto degli M-113, anche questi ultimi ampiamente usati dalle truppe ucraine dietro fornitura occidentale e che spesso sono stati visti in questi anni nelle mani delle truppe russe, come quello mostrato dagli uomini della Wagner di Prigozhin a Bakhmut nell’aprile 2023.