Ucraina. Ministero Difesa russo fornisce dati su mercenari: “Uccisi 25 italiani, 643 polacchi e 241 americani”

Secondo i dati di Mosca, attualmente sarebbero circa 2192 i mercinari che ancora combattono contro l’Esercito russo: 175 sono arrivati solo nell’ultima settimana, 335 gli eliminati nell’ultimo mese dai militari russi, 389 invece i soldati di ventura che hanno lasciato l’Ucraina

“Il numero di mercenari che arrivano in Ucraina non compensa le loro perdite”. E’ probabilmente questa una delle frasi più significative della conferenza stampa tenuta ieri dal portavoce del Ministero della Difesa russo, Tenente Generale Igor Konashekov – riportata dai maggiori media russi – durante la quale ha reso noto i dati, secondo Mosca, dei “foreign fighter” o mercenari che combattono per Kiev.

“Il numero di mercenari coinvolti nei combattimenti in Ucraina è sceso da 2.741 a 2.192 nelle ultime quattro settimane, dall’8 luglio al 5 agosto, a seguito delle operazioni offensive delle forze armate russe e delle milizie popolari delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk”, ha riferito Konashekov.

“Il numero di mercenari in arrivo in Ucraina non compensa le loro perdite. – ha poi continuato Konashenkov – Un totale di 335 mercenari sono stati uccisi nel periodo riportato (8 luglio – 5 agosto). Altri 389 militanti hanno lasciato l’Ucraina”, dicendo inoltre che tra le vittime di questo periodo ci sarebbero 99 cittadini polacchi, 36 canadesi, 33 rumeni e 21 cittadini statunitensi.

Stando ai dati di Mosca, inoltre, la Polonia risulta la nazione che ha subito maggiori perdite tra i mercenari: dal 24 febbraio in Ucraina sono arrivati ​​1.837 militanti polacchi, di cui ben 643 sono stati eliminati, altri 493 hanno lasciato la zona di combattimento e 701 sono rimasti a combattere.

Dietro la Polonia, per numero di perdite, ci sono gli USA dai quali sono 565 i mercenari arrivati in Ucraina per combattere per Kiev: di questi 241 sono stati uccisi, 243 sono fuggiti, altri 81 sono rimasti. Terzo Paese NATO per perdite sarebbe il Canada: sono infatti 213 i mercenari uccisi tra i 608 cittadini canadesi giunti nella zona di guerra, 190 combattono ancora, 205 hanno lasciato l’Ucraina.

Al quarto posto per vittime c’è poi la Georgia con 195 mercenari uccisi, seguita da Romania con 156 e Regno Unito con 141 militanti morti.

Sempre secondo Mosca, anche dall’Italia sarebbero giunti “soldati di ventura”: dall’inizio della guerra sono 72 cittadini italiani arrivati in Ucraina per combattere dalla parte di Kiev e di questi: 25 persone sono state uccise, 26 hanno lasciato il Paese e 21 sono rimaste a combattere.