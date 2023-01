Ucraina. Nato invia Carri armati ma per Zelensky: “I tank occidentali non risolvono il problema, ma motivano l’esercito”

I Paesi del patto Nato sono divisi sull’invio di carri armati a Kiev, nonostante non serviranno a fermare la Russia e a dirlo è lo stesso presidente dell’Ucraina Zelensky

“Fornire all’Ucraina decine di carri armati occidentali contro le migliaia che ha la Russia non risolve il problema, ma motiva l’esercito.”. A dirlo non è Mosca ma lo stesso presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista rilasciata al canale televisivo tedesco Ard. “Dal momento che l’esercito russo, che ha mille carri armati, è contro di noi – ha spiegato – nessun paese risolve il problema decidendo di dare 10 carri armati, 20, 50. Fanno una cosa molto importante: motivano i nostri soldati a combattere per i propri valori. Perché dimostrano che il mondo intero è con noi”.

Un ammissione “pesante” che mette induce però a porsi almeno due domande: se questi mezzi non fermeranno i russi, perché chiederli con tanta insistenza, tale da rischiare fratture tra i paesi Nato? Ed ancora, se è risaputo che i russi considerano questi tank come un coinvolgimento diretto della Nato nel conflitto, perché rischiare un’escalation del conflitto che potrebbe innescare la terza guerra mondiale?