Ucraina. Zelensky ringrazia Biden: “Con le bombe a grappolo pace più vicina”, Mosca la pensa diversamente

Il presidente ucraino ringrazia gli Usa per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari, che comprende le bombe a grappolo, che secondo il suo punto di vista avvicinano alla pace

Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono veicoli corazzati Bradley e Stryker , una serie di munizioni, come proiettili per obici e il High Mobility Artillery Rocket System, sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità e le bombe a grappolo. ”Un tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Joe Biden per i passi decisivi che avvicinino l’Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura”, ha scritto Zelensky su Twitter, aggiungendo che ”L’aumento delle capacità di difesa dell’Ucraina fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina”.

Che le bombe di qualsiasi genere esse siamo, possano portare alla pace, è un concetto del tutto nuovo per qualsiasi guerra introdotto da Zelensky. Mosca ha sempre detto che ogni nuova arma che arriva in Ucraina non fa altro che portare ad un’escalation sul piano militare, appare evidente che i russi vedendosi arrivare le bombe a grappolo, non negozieranno la pace, ma risponderanno con qualcosa di più potente.

Ed infatti, per l’Ambasciatore russo a Minsk, la decisione di fornire munizioni a grappolo all’Ucraina “è una mossa disperata” che risponde al fatto che l’offensiva di Kiev sul terreno non procede secondo i piani. A dichiararlo è l’ambasciatore russo a Minsk, Boris Gryzlov. “Adesso, i ‘falchi’ in Occidente si sono resi conto che la tanto pubblicizzata controffensiva delle forze armate ucraine non è andata secondo i piani, quindi stanno cercando a tutti i costi di darle almeno un pò di slancio. Di fatto, è una mossa disperata”, ha dichiarato Gryzlov all’agenzia di stampa russa Tass.