USA. Il giudice del processo contro Trump ha donato denaro per la campagna elettorale dei Democratici e Joe Biden

Una grande ombra sull’imparzialità che il suo giudizio può avere verso l’ex Presidente repubblicano: la figlia del giudice ha anche fatto campagna elettorale attiva per la vicepresidente Dem in carica Kamala Harris

Juan Merchan, il giudice che presiede il procedimento a New York contro l’ex Presidente degli Stati Uniti e candidato di punta repubblicano alle elezioni del 2024 Donald Trump, ha donato denaro per la campagna elettorale del partito Democratico del 2020 e alla campagna per la presidenza di Joe Biden.

Lo rivelano i media Usa, specificando che si tratta di piccole cifre: 35 dollari ai democratici nel 2020 e 15 dollari alla campagna di Joe Biden. Piccole cifre, ma che gettano una grande ombra sulla questione dell’imparzialita’ del giudice, la cui figlia ha oltretutto lavorato per la campagna elettorale dell’attuale vice di Biden, Kamala Harris.

Il tycoon, come ovvio che fosse, ha già accusato Merchan e la sua famiglia di odiarlo e che quindi il suo giudizio non potrà mai essere imparziale.