Vaccino AstraZeneca: per l’Ema è sicuro ed efficace, solo 25 casi su 20 milioni. Tranquillizzerà gli italiani?

Per l’Ema, Agenzia europea del farmaco il vaccino anti-Covd di AstraZeneca è sicuro ed efficace. Ma basterà questa dichiarazione a tranquillizzare gli italiani?

A dare la notizia è la direttrice dell’Agenzia europea del farmaco, Ema Emer Cooke: “I benefici sono superiori ai rischi. Il vaccino non è legato a rischio trombosi”. Per la commissione clinica dell’Ema il vaccino “non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi”. Parole che dovrebbero rassicurare gli italiani ed indurli a vaccinarsi con questo vaccino.

Sabien Straus, presidente del Prac (la Commissione di farmacovigilanza) ha chiarito. “I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell’Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti”.



“Gli studi dell’Ema sui casi tromboembolici rari dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca – ha aggiunto Strauss – hanno mostrato un’incidenza più alta in alcuni gruppi, in particolare nelle donne più giovani, ma è abbastanza prematuro trarre le conclusioni su gruppi specifici, complessivamente, però, sono stati riportati ’25 casi di eventi tromboembolici rari su 20 milioni di vaccinati’ con AstraZeneca”.

L’agenzia non ha dunque negato l’esistenza di casi avversi e ha anzi annunciato che continuerà a indagare: “Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più”, ha detto la direttrice Sabien Straus, che poi ha aggiunto: “I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell’Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti”.

“D’altronde – ha detto il presidente del Prac (la Commissione di farmacovigilanza) – i casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata”.