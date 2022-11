Vertice G20. Cina, Russia e USA a Bali, ma il teppeto rosso per Biden non c’è

Si dice che il diavolo si nasconda nei dettagli e considerato che nella diplomazia la forma è anche la sostanza, fa riflettere una tale mancanza di cura per il Presidente degli Stati Uniti

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il Ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov e il Presidente della Cina Xi Jinping sono arrivati a Bali per il vertice G20 che si terrà dal 15 al 16 novembre in Indonesia.

La stampa internazionale si è accalcata per riprendere l’arrivo dei più importanti leader mondiale, ma ai più attenti un particolare è balzato all’occhio: sotto i piedi del Presidente USA mancava il tappeto rosso di benvenuto.

Sembra un particolare poco importante e forse lo è, ma fa riflettere che la cerimonia di accoglienza per le delegazioni nazionali sia stata uguale per tutti: ballerine hanno eseguito danze tradizionali in costumi nazionali e tamburi. Per tutti inoltre, pare esserci stato il tappeto rosso, sia sulla scaletta che sull’asfalto della pista aeroportuale.

Così è stato per il Ministro degli Esteri russo Lavrov, identica cerimonia (e tappeto) oggi per il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan all’arrivo all’aeroporto internazionale di Ngurah Rai e così è stato anche per il primo ministro australiano Anthony Albanese.

Viene dunque da chiedersi come mai propri il Presidente americano, l’uomo che si dice sia il più potente ed influente al mondo, abbia subito questo “smacco” – che difficilmente può essere solo frutto di semplice disattenzione – in uno dei vertici internazionali più importanti al mondo.