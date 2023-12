Veto USA su cessate il fuoco a Gaza, Russia: “Washington e Londra condannano a morte migliaia di civili palestinesi”

Il rappresentante permanente russo presso l’ONU Dmitry Polyansky: “La storia valuterà ciò che Washington ha fatto”, USA e Inghilterra “complici del brutale massacro di Israele a Gaza”

Continuano le durissime polemiche sul vergognoso veto USA alla risoluzione ONU che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza, queste le parole del rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyansky: “I nostri colleghi americani hanno condannato a morte migliaia – se non decine di migliaia – di civili in Palestina e Israele, comprese donne e bambini, insieme ai lavoratori delle Nazioni Unite che stanno cercando di aiutarli. La storia valuterà ciò che Washington ha fatto”, ha osservato l’ambasciatore di Mosca.

“Si possono dire molte parole belle ma vuote sulla democrazia, i diritti umani, la pace, la sicurezza, ma oggi abbiamo imparato il vero valore di queste parole: due membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno preferito rimanere complici del brutale massacro di Israele”, ha detto il diplomatico.

Come noto, gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite presentata dagli Emirati Arabi Uniti, che chiedeva un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. Tredici dei 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui Russia e Cina, hanno votato a favore della risoluzione, mentre il Regno Unito si è astenuto. La risoluzione chiede un cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi e ha esortato le parti in conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario.

“Qui al Consiglio, non abbiamo più nulla da fare se non triplicare gli sforzi per sviluppare una decisione che allevierebbe la sofferenza dei civili all’interno del quadro limitato e sdentato in cui Washington e Londra ci hanno lasciato”, ha concluso Polyansky.