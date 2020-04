Vittoria (RG). All’alba auto esce fuoristrada e poi si capotta: una persona è deceduta

Un incidente mortale si è verificato all’alba di questa mattina: un’auto è uscita fuoristrada ed il conducente è morto

È accaduto intorno alle alle 6.45 di oggi 4 marzo, sulla provinciale 16, sul tratto che da Vittoria va verso Scoglitti. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma pare che una Peugeot 208, per cause in corso i accertamento, sia uscita fuoristrada e poi si è cappottata. Nell’impatto il conducente A. S. di 47 anni è morto.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per la vittima, oltre ai vigili del fuoco e Polizia stradale per eseguire i rilievi sulla dinamica. Si tratterebbe si incidente autonomo.