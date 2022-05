Vittoria (RG). Fermato l’assassino di Bruna: è un 28enne che avrebbe ammesso di essere l’autore del delitto

I carabinieri hanno fermato il presunto assassino della 37enne uccisa a coltellate. Si tratta di un 28enne individuato grazie alle telecamere di video sorveglianza, che avrebbe ammesso di essere l’autore del delitto

I carabinieri dopo poche ore, grazie alle telecamere di video sorveglianza, hanno individuato e fermato l’uomo che ieri a Vittoria, nel Ragusano, avrebbe ucciso a coltellate la 37enne Bruna Muca Halla, originaria dell’Albania, sposata e madre di due figli. Si tratta di un 28enne individuato nella notte e condotto in caserma, grazie ai sette i video che lo avevano ripreso.

Il presunto assassino avrebbe confessato e dalle prime informazioni pare sia un soggetto con problemi psichiatrici, che avrebbe ucciso la prima persona che gli è capitata a tiro, utilizzando un coltello con una lama di una decina di centimetri. L’uomo avrebbe inferto 6-7 coltellate con violenza. “Apparentemente dovrebbe trattarsi di un omicidio casuale – dice il capo della procura di Ragusa Fabio D’Anna – non è stato accertato alcun legame preesistente con la vittima”. Avrebbe ucciso a caso e poi sarebbe rientrato a casa per cambiarsi e per nascondere l’arma che ha fatto ritrovare. Nella notte è stato emesso il provvedimento di fermo.