Von der Leyen: “Ucraina presto in Ue”. L’Ungheria minaccia di porre il veto 

Von der Leyen preme per accelerare il processo di adesione del’Ucraina nell’Unione Europea, ma l ‘Ungheria minaccia di porre il veto

La Commissione Europea, domani, mercoledì 8 novembre, presenterà il contenuto del Pacchetto “Allargamento Ue”, il report annuale sullo stato di avanzamento dei Paesi che hanno fatto richiesta di aderire all’Unione, ma il governo del primo ministro ungherese Viktor Orban ha fatto sapere che potrebbe bloccare l’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea.

Budapest però sostiene che Kiev violi i diritti degli ungheresi, ma Bruxelles sospetta che quella dell’Ungheria sia una sorta di ricatto per ottenere sussidi. Lo scrive l’emittente pubblica olandese NOS riferendosi al consigliere politico del primo ministro ungherese, Balas Orban (nessuna parentela, ndr).

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per ribadire l’impegno di Bruxelles a sostegno del processo, nell’ultimo mese ha visitato tutti i partner impegnati attivamente in questo process, tra cui l’Ucraina, un modo per sottolineare il suo impegno nell’approvazione.