Sciacca. Confcommercio Sicilia al Verdura Resort: Conferenza riconoscimento Capitale della Cultura 2025

Conferenza di Sistema Regionale di Confcommercio Sicilia al Verdura Resort di Roccoforte di Sciacca, in provincia di Agrigento, dopo il riconoscimento di Capitale della Cultura 2025. “Strategie per un futuro condiviso”

“La collocazione mediterranea diventi punto di forza dell’identità regionale siciliana” il tema trattato nella due giorni di confronto tra rappresentanti delle istituzioni pubbliche, private e del sistema economico e produttivo per decidere quale ruolo potrà assumere la Sicilia nei futuri scenari di sviluppo del bacino mediterraneo.

Ad apertura di conferenza, moderata dal giornalista Nino Amadore del Sole 24 Ore, Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia, ha sottolineato che il momento attuale è caratterizzato da una “permacrisi,” una crisi permanente che richiede una risposta concreta da parte delle imprese e delle istituzioni.

Inoltre – ha aggiunto – si riconosce la presenza di una nuova dinamica globale, dove il globale e il locale si intrecciano in modi inediti. E in questo contesto la Sicilia deve ritagliarsi il proprio spazio.

Quindi il Mediterraneo come punto di forza dell’identità regionale siciliana.In un mondo in costante cambiamento, infatti, l’area geografica mediterranea riveste un ruolo cruciale per la Sicilia,che cerca di ridefinire il suo percorso economico e commerciale.

Presente all’interessante evento, su espresso invito del presidente regionale di Confcommercio Sicilia Manenti,il maltese Andrew Agius Muscat co-fondatore e segretario generale di MTF (Mediterranean Tourism Foundation). Nel corso del suo intervento Agius Muscat ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i paesi del Mediterraneo nel settore del turismo. Il suo discorso penetrante ha avuto una certa risonanza tra il pubblico, dimostrando l’impegno della organizzazione verso pratiche turistiche sostenibili. Nella circostanza ha inviato un chiaro messaggio: il turismo funge da strumento ideale per promuovere la stabilità regionale preservando l’identità unica e l’autenticità di ciascuna destinazione – ha detto.

Dopo il segretario di MTF Muscat ha rivolto un invito a tutti i convenuti a partecipare al prossimo Forum del turismo mediterraneo – Mediterranean LIFE che si terrà all’Hilton di Malta il 23 novembre prossimo (www.medtourismforum.com)precisando che la conferenza approfondirà le discussioni sull’essenza del Mediterraneo e sul ruolo cruciale della sostenibilità nelle nostre pratiche aziendali.

A conclusione ha ringraziato il presidente di Confcommercio Sicilia Manenti per questa bella opportunità, augurando di vedersi tutti a Malta il 23 novembre per celebrare un altro fantastico evento… il Forum del Turismo Mediterraneo – Mediterranean LIFE.