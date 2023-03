Washington Post: “Kiev a corto di munizioni e truppe, sarebbero 120 mila i soldati morti”

Ucraina, Washington Post: “Kiev a corto di truppe e munizioni, la qualità delle forze ucraine è stata degradata da un anno di perdite, l’umore delle truppe in prima linea è cupo, sale il pessimismo”



A fare il resoconto sulla situazione sul campo è un’inchiesta del Washington Post, secondo cui le forze ucraine dall’inizio della guerra, hanno subito perdite significative sia di uomini e che di armi, tanto che i funzionari occidentali hanno seri dubbi che resistere a Bakhmut sia una strategia saggia. “La qualità delle forze ucraine è stata degradata da un anno di perdite, – scrive il quotidiano statunitense – l’umore delle truppe in prima linea è cupo, alcuni funzionari ucraini mettono in dubbio la prontezza di Kiev nell’organizzare la controffensiva di primavera”. Wp inoltre riferisce che l’Ucraina potrebbe aver subito fino a 120 mila morti e feriti, rispetto ai 200 mila russi, sebbene le perdite siano tenuti segrete anche agli alleati.

Con la guerra in Ucraina giunta al 384esimo giorno, al momento solo la Cina potrebbe avere il ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev. Secondo i media internazionali, Xi Jinping già la prossima settimana sarà nella capitale russa per incontrare Putin e successivamente, per la prima volta dall’inizio del conflitto, parlerà, in videoconferenza, con Volodymyr Zelensky.