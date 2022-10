40Enne stuprata e picchiata mentre sale in auto: è caccia a un nordafricano tra i 25 e i 40 anni, alto e magro

Secondo il racconto della vittima, una 40enne stuprata e picchiata mentre saliva in auto, il violentatore sarebbe un nordafricano tra i 25 e i 40 anni, alto e magro dalla carnagione olivastra con un giubbotto rosso



È successo nella tarda serata di venerdì 30 settembre, in una strada della Garbatella, in Via Valignano, a Roma. La vittima è una donna di 40 anni che mentre saliva in auto è stata aggredita alle spalle da uomo che prima l’ha picchiata, poi rapinata e infine violentata. Secondo quanto raccontato dalla stessa donna: “era uscita dal ristorante Botrini al termine dei festeggiamenti con alcune amiche del suo compleanno. Prima di uscire dal locale ha chiesto al ristoratore un ombrello, a causa della pioggia improvvisa, per poter andare a prendere l’auto e tornare per far salire le amiche”. Alle 23.15 una telecamera di sicurezza di un’oreficeria ha ripreso la donna con un ombrello nero camminare a passo veloce.

Le amiche però non vedendola più tornata dapprima l’hanno chiamata al cellulare, ma visto che non rispondeva, hanno deciso di andarla a cercare nei pressi del parcheggio e una delle amiche si è trovata di fronte ad una scena da vomito: lo sportello dell’auto aperto e un uomo addosso alla 40enne che si lamentava. L’amica ha istintivamente iniziato ad urlare e il violentatore vistosi scoperto è fuggito. Infine alcuni passanti si sono fermati ed hanno chiamato polizia e 118.

La vittima è stata ricoverata all’ospedale San Giovani, dove i medici le hanno diagnosticato una frattura dello sterno, traumi alle costole e contusioni al viso. La prognosi è di 30 giorni. La donna ha raccontato ai poliziotti: “Mi ha vomitato addosso una valanga di parolacce e insulti, voleva i soldi, gridava “dammi i soldi” zoc*** e ha cominciato a picchiarmi selvaggiamente. Mi ha scaraventato dentro l’auto, mi ha alzato la maglia, slacciato i pantaloni, abbassato gli slip… Ho provato a difendermi, ma le sue mani, avvolte dai guanti in lattice, erano dappertutto. Un orrore”.

Secondo i racconti della vittima e dei testimoni, il violentatore sarebbe una persona tra i 25 e i 40 anni, alto, magro e definito dalla “carnagione olivastra con un giubbotto rosso”. Il Messaggero ha scritto che gli investigatori stanno cercando nordafricano nello specifico un magrebino. Nella strada in cui è avvenuto il fatto non ci sono abbastanza telecamere, ma è stato trovato un elemento che potrebbe aiutare le ricerche: un pezzo di guanto in lattice in cui probabilmente sono rimaste le impronte e il Dna dell’aggressore. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che si potrebbe trattare di un ladro seriale, abituato a rompere i finestrini delle auto e a rubare la merce. Ma il pm Stefano Pizza – che ha in mano il fascicolo della procura – non esclude altre ipotesi. “Quella non è una strada isolata – ha concluso una delle amiche – è come se ti violentassero sotto casa. Ormai nessuno ha più paura di nulla, anche se lo prendono non gli faranno niente”.