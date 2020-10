Agrigento. Inizia la molitura delle olive e qualcuno scarica le acque 200 volte più inquinanti delle fogne in mare

Ogni anno la storia si ripete, qualche oleificio non rispetta le regole e scarica le acque della molitura in mare, arrecando un grave danno all’ambiente

“Anche quest’anno, – scrivono dall’associazione Marevivo – durante il periodo della molitura delle olive, qualche oleificio disonesto si è già liberato delle proprie acque di vegetazione, che inevitabilmente sono arrivate nel fiume Naro ed anche nel mare di Cannatello”.

L’associazione Marevivo, da sempre in prima linea nella difesa del territorio e dell’ambiente sottolinea che “queste acque sono 200 volte più inquinanti delle fogne”. Un danno non di poco conto per l’ambiente.