Agrigento. Tre case-vacanza per turisti trasformate in case d’appuntamento: arrestati marito, moglie e figlio

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno scoperto quelle che dovevano essere tre case vacanza ed invece nei fatti erano case d’appuntamento: arrestati marito, moglie e figlio

Le indagini sono state avviate all’inizio del 2019, quando i poliziotti della Squadra Mobile, in quelle abitazioni in via Saponara, nel centro storico di Agrigento, avevano notato uno strano via vai di gente,tra cui prostitute e transessuali. Mesi e mesi di attività investigativa ha permesso d’accertare che in quelle tre abitazioni c’era un “notevole flusso di persone” vi si recava per consumare prestazioni sessuali.

Ieri pomeriggio una ventina di poliziotti della Squadra Mobile – coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi – hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Agrigento: Alessandra Vella, a carico di tre persone: Emanuele Pace di 67 anni, la moglie Pierina Micciché di 63 anni e il loro figlio Visilij Pace di 30 anni. I tre indagati sono accusati di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Nel corso dell’indagine, numerosi clienti di diverse età e professioni sono stati sentiti dai poliziotti della Squadra Mobile, davanti ai quali hanno confermato il motivo delle loro “visite” in via Saponara.

L’attività investigativa dell’operazione denominata “Bed & Babies”, è stata coordinata dal sostituto procuratore Elenia Manno e dal procuratore capo Luigi Patronaggio. “Gli elementi probatori a carico dei congiunti Pace sono costituiti da attività di monitoraggio, perquisizioni, sequestri e acquisizioni documentali, riscontri sui siti di incontri ‘hot’ della provincia di Agrigento” .