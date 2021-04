Alcamo. Urta il cordolo della strada e si rompe l’osso del collo: perde la vita un 58enne, inutili i soccorsi

Una caduta fatale con lo scooter, dovuta a una distrazione o forse un malore: muore un uomo di 58 anni

È accaduto poco prima delle 17, sulla SP 55 dopo il lungo rettilineo di contrada San Gaetano nei pressi di Alcamo. La vittima è Giuseppe Asta di 58 anni, nativo di Alcamo, che era uno dei titolari di una nota pasticceria a Bologna. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di uno scooter ed indossava regolarmente il casco, quando, procedendo verso Alcamo Marina, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad urtare il cordolo al bordo delle strada. Nell’urto il 58enne è caduto rovinosamente sull’asfalto, rompendosi l’osso ioide che si trova alla base del cranio.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sonostati eseguiti dalla polizia municipale.