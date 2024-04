Ambasciatore Mosca in Usa: “Ingresso dell’Ucraina nella Nato per la Russia è inaccettabile”

L’adesione dell’Ucraina alla Nato è “categoricamente inaccettabile” per la Russia “in qualsiasi circostanza. Si tratta di una minaccia per la sicurezza nazionale della Russia“

Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov. Lo riportala Tass. “L’amministrazione americana si rifiuta in linea di principio di ascoltare le dichiarazioni della Russia sul suo categorico rifiuto della possibile adesione dell’Ucraina alla NATO”, ha dichiarato martedì Anatoly Antonov.

“Washington si rifiuta assolutamente di ascoltare le dichiarazioni sulla nostra ferma opposizione all’adesione di Kiev all’Alleanza del Nord Atlantico”, ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, all’ufficio stampa dell’ambasciata russa. “E tutto questo – nonostante le proposte concrete da parte russa sulle garanzie di sicurezza presentate alle capitali occidentali nel dicembre 2021.”

Antonov ha osservato che “la diffusione da parte dei funzionari statunitensi delle dichiarazioni sull’appartenenza dell’Ucraina all’alleanza conferma solo che la vittoria incondizionata delle forze armate russe sul campo di battaglia è per noi l’unica opzione possibile”.

“L’ingresso dell’Ucraina nella NATO è per noi inaccettabile in ogni caso”, ha dichiarato Antonov. “Questa è una minaccia per la sicurezza nazionale della Russia.” Ed ha aggiunto: “Solo i politici che ignorano gli interessi fondamentali della Federazione Russa possono aspettarsi che noi accettiamo l’adesione di Kiev a un blocco che ci è ostile”.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa che l’adesione dell’Ucraina alla NATO sarà possibile dopo la risoluzione dell’attuale conflitto.

Nel settembre 2022, l’Ucraina ha chiesto di aderire alla NATO in tempi rapidi e al vertice dell’alleanza a Vilnius nel luglio 2023 le è stato assicurato che sarebbe stata accettata quando fossero state soddisfatte le condizioni necessarie. A Bruxelles non è stata fornita alcuna tempistica per la sua ammissione.

Attualmente l’organizzazione comprende 32 nazioni, tra cui quasi tutti i paesi europei, Canada, Stati Uniti e Turchia. La Bosnia-Erzegovina partecipa al programma per ammettere nuovi membri nell’alleanza. Per aderire alla NATO, un paese deve soddisfare le condizioni di un piano individuale, non avere controversie territoriali e allineare le proprie forze armate agli standard dell’alleanza.