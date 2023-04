Berlino ha autorizzato Varsavia a fornire caccia Mig-29 della ex Germania Est a Kiev

Secondo i contratti tra Polonia e Germania, i Mig venduti da Berlino a Varsavia nel 2002 devono ricevere l’assenso del governo tedesco per essere trasferiti fuori dalle forze armate polacche

La Germania ha accettato la richiesta polacca di fornire all’Ucraina caccia Mig-29 dell’ex aeronautica della Repubblica democratica tedesca (Germania Est), attualmente in Polonia. La ha comunicato oggi il ministero della Difesa di Berlino, che ha dato il proprio assenso alla richiesta presentata dal governo di Varsavia per trasferire a Kiev cinque Mig-29.

Questi aerei fanno parte del lotto di 23 Mig-29 che la Germania ha venduto nel 2002 alla Polonia: secondo i contratti di vendita di armamenti della Germania è infatti previsto che il governo federale debba dare l’assenso per ogni un eventuale trasferimento successivo dei mezzi militari.

La scorsa settimana, il Presidente polacco Duda ha dichiarato che otto aerei sono stati già forniti all’Ucraina. Sei Mig-29 sono attualmente in fase di preparazione per la consegna all’Ucraina, mentre altri rimangono per il momento in servizio nell’aeronautica polacca, che però potrebbero finire in mano a Kiev quando verranno sostituiti da caccia già ordinati da Varsavia a Stati Uniti e Corea del Sud.