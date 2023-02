Biden sempre più arrogante: “I palloni erano di compagnie private, ma non mi scuserò con la Cina”

Ha inviato aerei e sparato missili, ha accusato la Cina di spionaggio e poi allarmato il mondo con gli “Ufo”, alla fine ammette di avere sbagliato tutto ma non si scusa: “arroganza” a stelle e strisce

“I palloni erano di compagnie private, ma non mi scuserò con la Cina”. È quanto ha ammesso in un breve intervento dalla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I toni usati con Pechino sono stati meno aggressivi del solito, ma ha chiarito che non si scuserà per quanto accaduto e che gli Stati Uniti “non cercano una nuova Guerra Fredda”.

Biden ha spiegato che i tre ‘oggetti’ intercettati nel weekend probabilmente non erano parte di un piano di spionaggio di un Paese straniero e non erano cinesi, ma appartenevano a qualche compagnia privata a o un istituto di ricerca ed usati per scopi non militari. Il presidente degli Stati Uniti ha comunque deciso di intervenire perché i quattro palloni in una settimana, avevano provocato allarme negli Usa e seminato dubbi sull’assenza di versioni ufficiali.