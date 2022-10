Borrell: “L’Ue aumenterà a 3,1 miliardi di euro gli aiuti militari all’Ucraina e addestreremo i loro militari”

“Mentre Dmytro Kuleba si rivolge al Consiglio Affari esteri da un rifugio antiaereo, aumentiamo l’assistenza militare dell’Ue a 3,1 miliardi euro e lanciamo la missione di addestramento militare dell’Ue per l’Ucraina”

Ad annunciare il nuovo coinvolgimento dell’Europa nella guerra tra Ucraina e Russia con un tweet, è l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell. E aggiunge: “Gli ultimi attacchi indiscriminati della Russia non scuoteranno la nostra determinazione a sostenere l’Ucraina, ma solo la rafforzeranno”.

Borrell, al suo arrivo al Consiglio affari esteri a Lussemburgo ha detto: “Anche oggi arrivano cattive notizie dall’Ucraina con gli attacchi a Kiev e altre città, discuteremo la situazione e adotteremo nuovi provvedimenti. Tra questi la fornitura di nuovi aiuti militari e l’accordo finale sulla missione di addestramento militare”.

Infine ha concluso con un commento in cui traspare odio e che non trova riscontri oggettivi sul campo: “La Russia è sempre più isolata, come dimostra il voto dei giorni scorsi all’Onu. Moralmente, politicamente persino militarmente la Russia sta perdendo questa guerra”.