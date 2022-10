Bulgaria: l’ex premier Boyko Borisov vince le elezioni

Altro colpo per l’UE che già urla “all’avanzata populista”. L’ex primo ministro Boyko Borisov – secondo alcuni più vicino all’est che all’ovest – ed il suo partito conservatore Gerb hanno vinto le elezioni generali anticipate in Bulgaria con il 25,57% dei voti, dopo lo scrutinio del 91% delle schede. Gerb aveva governato la Bulgaria per circa un decennio fino al 2021.

Dietro Gerb, con il 20,38% dei consensi si è piazzato il PP, partito europeista al governo fino a giugno scorso, quando il governo dell’ex primo ministro riformista e filoeuropeo Kiril Petkov è stato sfiduciato.

Nel nuovo Parlamento Bulgaro saranno rappresentati fino a otto partiti, il che dovrebbe rendere ancora assai difficile la formazione di una coalizione di governo. In Bulgaria sono inoltre presenti partiti come il Bsp, erede del partito comunista e con posizioni apertamente filo-russe sulla guerra in Ucraina ed il partito ultranazionalista “Vazrazhdane”, anch’esso filorussa e che chiede l’uscita della Bulgaria dall’Unione Europea e dalla Nato.