Campobello di Licata. Brucia le sterpaglie del suo terreno ma viene raggiunto dalle fiamme: muore 73enne

Stava bruciando le sterpaglie del suo terreno, ma forse a causa di un malore improvviso svento ed è stato raggiunto dalle fiamme: muore un settantatreenne

La tragedia è accaduta nelle giornata di ieri in un appezzamento di terreno in contrada Milici a Campobello di Licata, nell’agrigentino. La vittima è Mario Pitrola. pensionato di 73 anni. Si tratterebbe di un grave incidente, l’uomo si era recato nel suo fondo agricolo per effettuare dei lavori di ripulitura dalle erbacce, ma forse a causa di un malore improvviso, avrebbe fatto perdere i sensi e poi le fiamme lo hanno raggiunto non dandogli scampo.

A scoprire cosa era successo sono stati alcuni familiari, che preoccupati perché l’anziano non era rientrata a casa sono andati a cercarlo in campagna.

Sul posto, sono arrivati i carabinieri della locale stazione coordinati dal comando compagnia di Licata, che hanno avviato le indagini e il medico legale per una ispezione cadaverica.