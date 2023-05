Cannes: 9  minuti di applausi per Di Caprio e De Niro protagonisti del film di Scorsese

Nove lunghissimi minuti di applausi a Cannes al termine della premiere per tutto il cast di “Killers of the flower moon” il nuovo film di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro

La pellicola – lunga tre ore e mezza – tocca una delle pagine più controverse della storia statunitense, tratta dal libro del 2017 di David Grann, in Italia Gli assassini della terra rossa. La pellicola torna indietro nel tempo, fino agli anni ’20, e racconta la storia (vera) della comunità della Osage Nation, popolo di nativi americani massacrati in circostanze misteriose dopo la scoperta dell’esistenza di giacimenti petroliferi sul territorio dove si erano insediati.

Tra i protagonisti c’è Lily Gladstone, attrice della tribù indigenza dei Piedi Neri e dei Nasi Forati, bellissima nei suoi abiti tradizionali e grata a Scorsese “per aver raccontato il dramma del suo popolo”. De Niro ha parlato del film come qualcosa che affronta “la banalità del male, la cosa a cui dobbiamo stare attenti più di tutte le altre”. Nel cast ci sono anche, tra gli altri, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Litgow, Tantoo Cardinal.

In Italia dovrebbe uscire in sala il prossimo 19 ottobre. Negli Stati Uniti, distribuito da Paramount Pictures, arriverà qualche giorno prima in cinema selezionati, per poi essere rilasciato in tutto il Paese a partire dal 20 ottobre.