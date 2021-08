Capaci (PA), 4 ragazzi si tuffano nonostante il mare agitato: muore un 23enne, salvati gli altri tre

Una tragedia si è verificata nella tarda mattinata di oggi, un ragazzo di 23 anni è morto annegato: si era tuffato in mare con tre amici



È accaduto intorno alle 13 di oggi in una spiaggia tra Capaci e Carini, poco prima della zona antistante il centro commerciale Poseidon, nel palermitano. La vittima è n ragazzo di 23 anni, Luca Carollo, morto annegato. Secondo una prima ricostruzione, quattro giovani si sono tuffati in mare, nonostante ci fosse bandiera rossa a segnalare il mare agitato. I quattro poco dopo si sono trovati in difficoltà e i bagnini della spiaggia, oltre ad alcuni bagnanti si sono tuffati per aiutare i giovani, riuscendoli a portare a riva. Tre di loro si sono salvati, mentre per il 23 a nulla sono serviti i tentativi di soccorso con le manovre rianimatorie dei sanitari del 118, pare che il giovane fosse già morto annegato.

Sul posto sono intervenute anche due motovedette della Guardia costiera, una da Terrasini e una da Palermo. Sulla morte del giovane, residente a Torretta, indagano i carabinieri.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/