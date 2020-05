Catania. Bufera sull’Asp: arrestati 6 medici, avrebbero attestato false certificazioni per pensioni invalidità

I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 medici specialisti con l’accusa di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale

Secondo il gip della Procura di Catania che ha firmato il provvedimento restrittivo, i sei medici specialisti con false certificazioni, avrebbero consentito la fruizione illegittima di indennità d’accompagnamento o pensioni d’invalidità.

I reati contestati dall’accusa sono di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale. Due di loro sono finiti in carcere, tre ai domiciliari e per uno è stato disposto il divieto ad esercitare la professione medica per un anno. Nell’inchiesta sono coinvolte 21 persone.

IN AGGIORNAMENTO