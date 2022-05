Cateno De Luca lancia “Sicilia Vera”: movimento meridionalista con ambizioni regionali e nazionali

Sabato 28 maggio in piazza Duomo a Messina primo appuntamento pubblico per il nuovo soggetto politico di cui l’ex iena Ismaele La Vardera è portavoce



Si è svolta presso il Main Palace Hotel di Roccalumera una riunione organizzativa di Sicilia Vera. All’incontro hanno partecipato il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, il portavoce del movimento Ismaele La Vardera, il deputato Danilo Lo Giudice.

Presenti, inoltre, i candidati al Parlamento Siciliano già presentati nel corso delle convention di Catania e Palermo, oltre ai vertici del movimento. Al centro dell’incontro la programmazione dei prossimi eventi che vedranno protagonista Sicilia Vera. Il primo appuntamento in calendario è fissato per sabato 28 maggio in piazza Duomo a Messina per un importante evento di valenza regionale e nazionale per sostenere la candidatura di Federico Basile, ma non solo. Presente anche Salvatore Monte, tra i candidati della lista della provincia di Agrigento.

L’evento sarà infatti l’occasione per lanciare un progetto di ampio respiro che vede Sicilia Vera farsi promotrice di un nuovo movimento meridionalista, unitamente ad altre forze politiche nazionali e figure di spicco del panorama politico, così come già anticipato nei mesi scorsi da Cateno De Luca.