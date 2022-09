Cina e Russia sempre più unite: “Difendiamo interessi comuni, verso un ordine internazionale più giusto”

“Sotto la guida di Xi Jinping e Vladimir Putin, le relazioni bilaterali si muovono lungo la strada giusta, ci sosteniamo a vicenda”, dicono a Pechino

La Cina è pronta a collaborare con la Russia per salvaguardare congiuntamente gli interessi comuni e andare verso un ordine mondiale più giusto. Lo ha affermato Yang Jiechi, membro del Politburo del Partito Comunista Cinese, direttore dell’ufficio generale della Commissione centrale per gli Affari Esteri del Comitato centrale del PCC, in un incontro con l’ambasciatore russo in Cina, Andrey Denisov, ieri.

“La Cina è pronta a collaborare con la Russia, per attuare continuamente una cooperazione strategica di alto livello, proteggere gli interessi comuni dei due paesi e promuovere lo sviluppo dell’ordine internazionale in una direzione più giusta e ragionevole”.

Yang ha dichiarato che sotto la guida dei leader dei due paesi – Vladimir Putin e Xi Jinping – le relazioni bilaterali si sono sempre mosse “lungo la strada giusta”. “Le parti si sostengono fermamente a vicenda su questioni che coinvolgono gli interessi chiave dei due paesi e cooperano strettamente nei meccanismi internazionali e multilaterali”, ha riportato la russa Tass.

Da parte sua, l’ambasciatore russo Denisov ha osservato che sotto la guida dei due capi di stato le relazioni russo-cinesi hanno raggiunto risultati significativi “a un livello storico senza precedenti e stanno entrando in una nuova era”.