Colonna di carri armati e camion militari su treno in Bielorussia: domani Putin fisserà obiettivi militari 2023

Un’imponente colonna di carri armati T80 e camion militari sono stati ripresi in Bielorussia su un treno oggi, ma Kiev definisce l’incontro tra Lukashenko e Putin un “balletto politico”

Il giorno dopo l’incontro a Minsk con il Presidente bielorusso Lukashenko per una maggiore cooperazione militare, il Cremlino ha comunicato che il Presidente russo Vladimir Putin fisserà domani gli obiettivi dell’esercito russo per il 2023 nel corso di una riunione del consiglio della difesa.

Intanto Kiev, per voce del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha definito l’incontro tra i presidenti russo e bielorusso come un “balletto” politico: “L’incontro tra Putin e Lukashenko è un altro balletto che hanno messo in scena. Secondo le informazioni disponibili, durante l’incontro non sono state prese decisioni critiche”.

Le parole di Kuleba sembrano però cozzare con le notizie di dispiegamenti di uomini e mezzi in Bielorussia, sebbene, dove dichiarati, siano specificatamente in chiave difensiva. Intanto oggi, come visibile nel video, è stata ripresa una grande colonna di carri armati e camion militari in movimento su un treno in Bielorussia.