Colpito da malore improvviso mentre cena con gli amici: 45enne muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Una serata in allegria con gli amici come faceva spesso, ma stavolta un malore improvviso gli ha strappato via la vita a soli 45 anni

È accaduto nella serata di sabato 18 marzo in un locale di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Riccardo Lombardi, 45enne imprenditore e dirigente sportivo molto conosciuto anche nel volontariato, è morto a causa di un malore improvviso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava a cena con amici in un locale di Lido di Camaiore quando improvvisamente è stato colto da un malore. Le persone che gli erano accanto hanno immediatamente allertato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza, ma il personale medico a bordo, constatata la gravità della situazione, ha trasportato il 45enne all’ospedale di Massa, dove però, nonostante il prodigarsi dei medici, poche ore dopo, nella notte tra sabato e domenica è deceduto.

Riccardo Lombardi era di Massa Macinaia, frazione di Capannori, in provincia di Lucca. Era un imprenditore nel ramo edilizia, gestiva l’azienda di famiglia che si occupa di manutenzione acquedotti, fognature e impianti termici. Inoltre supportava nelle sue iniziative la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto.

Lombardi era anche dirigente dell’Asd Massa Macinaia, squadra di calcio che milita nella prima serie dell’Aics Lucca, lega amatoriale. Il calcio piange un grande appassionato, un vero “punto fermo della sua comunità”, come scrive Il Tirreno. Il 45enne era uno sportivo, amante del calcio e tifoso della Juventus, nonché dirigente della squadra del Massa Macinaia. Il team ha voluto ricordarlo con parole di dolore: “Siamo costretti a dare la più terribile delle notizie”.