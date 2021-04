Comiso (RG). Rimproverato per il parcheggio: manda in ospedale il Tenente di Polizia Municipale

Un uomo ha aggredito e mandato in ospedale un Tenente della Polizia Municipale perché lo ha rimproverato per avere parcheggiato l’auto non correttamente



L’aggressione è avvenuta giovedì scorso presso l’aeroporto di Comiso, in provincia di Ragusa. B. F., un Tenente della Polizia Municipale locale, era in servizio presso l’aeroporto, quando ha visto un autista NCC che aveva parcheggiato l’auto non correttamente. L’agente ha quindi rimproverato l’uomo che però non ha “gradito” ed ha reagito con violenza aggredendolo e ferendolo.Il Tenente è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale, dove, dopo essere medicato, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, ha commentato l’episodio definendolo “deplorevole che denota quanto diffusa sia ormai l’arroganza e la mancanza di civiltà di alcuni soggetti”.

“L’ ufficiale ferito, – ha aggiunto il primo cittadino – peraltro uno tra i più ligi e scrupolosi, ha sporto denuncia ma resta il gesto inqualificabile di questo cittadino che si è sentito ‘disturbato’ dal richiamo al rispetto delle regole. Io, assieme a tutta l’amministrazione, esprimo la massima solidarietà per un pubblico ufficiale nel pieno delle sue funzioni”.

Articolo e foto di Franco Assenza