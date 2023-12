Cremlino: incontro Biden-Zelensky “non cambia la situazione sul campo di battaglia”

Dall’incontro tra i presidenti americano Joe Biden e ucraino Volodymyr Zelensky non uscirà nulla che possa “cambiare la situazione sul campo di battaglia”



Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass.

L’incontro tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky oggi alla Casa Bianca “non aiuterà a cambiare la situazione sul campo di battaglia”, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda della stampa sull’incontro tra il presidente Usa e ucraino a Washington.

Peskov ha anche aggiunto che le “decine di miliardi di dollari pompati sull’Ucraina non l’hanno aiutata ad ottenere nessuna vittoria sul campo di battaglia e a tale fallimento sono destinate altre decine di miliardi che l’Ucraina chiede di iniettare nella sua economia, che non possono cambiare la situazione sul campo di battaglia e non possono fermare nemmeno i progressi dell’operazione militare speciale”, ha insistito Peskov .