È morto Andy Brehme: malore improvviso nella notte, fu terzino dell’Inter e campione del mondo con la Germania

Un malore improvviso nella notte si è portato via a soli 63 anni, Andreas Brehme, ex terzino della grande Inter di Trapattoni e campione del mondo con la sua Germania

Lo riporta la Bild, secondo cui Andreas Brehme, nella notte è stato colto da un malore improvviso ed è stato portato al Pronto soccorso in arresto cardiaco ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Brehme è stato uno dei terzini sinistri più forti della storia del calcio. In Italia ha giocato con l’Inter allenata da Giovanni Trapattoni, quella passata alla storia per lo scudetto dei record del 1989, oltre alla Coppa Uefa due anni dopo. Brehme formava una coppia straordinaria con il connazionale Lothar Matthaeus.

È rimasto in nerazzurro per quattro stagioni (dal 1988 al 1992): sono bastate a riservargli un posto nella storia del club che gli ha subito dedicato un messaggio: “Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda”, si legge sopra una foto che lo ritrae nell’atto di disegnare uno dei suoi cross memorabili con quella potenza di calcio unita a eleganza e precisione, con le sue prodigiose fasce muscolari in evidenza per accompagnare il gesto tecnico.

Sapeva pescare senza margine di errore ogni compagno indirizzando il pallone perfettamente sul piede o sulla testa. Le combinazioni con Matthaeus, anche da calcio d’angolo, sono quei colpi che i bambini cercavano di ripetere al parchetto. Ha vinto anche il Mondiale con la Germania in Italia nel 1990, conquistando due scudetti tedeschi con Bayern Monaco e Kaiserslautern nel 1987 e 1988.

Dopo la fine della carriera di calciatore, ha allenato Kaiserslautern e Unteraching per chiudere da vice di Trapattoni allo Stoccarda nel 2006. L’allenatore con cui aveva vinto lo scudetto in nerazzurro, che lo ha reso uno dei calciatori più amati della storia dell’Inter. Dagli stessi tifosi che ora lo piangono increduli.