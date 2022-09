Elezioni. Pino Insegno presenta in stile “Signore degli Anelli” Giorgia Meloni in comizio a Roma – VIDEO

“Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo”. Con questa frase citata direttamente da Il Signore degli Anelli, Pino Insegno – mitico doppiatore di Viggo Mortensen nei panni dell’eroico ramingo Aragorn – ha introdotto ieri sera Giorgia Meloni al comizio di Roma in piazza del Popolo, dando il via all’ultimo appuntamento prima delle Politiche del 25 settembre 2022.

Un emozionato Pino Insegno dal palco di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo ha detto: “Figli di Rohan, fratelli miei, popolo di Roma, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Oggi combattiamo. Sono qui per presentare una donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta la coalizione di centrodestra. Una donna, una madre, la prima presidente donna di un partito italiano, la prima presidente donna di un partito europeo.”