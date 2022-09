Energia. Unione Europea imporrà taglio obligatorio dei consumi di elettricità

La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco. È quanto emerge dalla bozza di regolamento in materia, che prevederebbe la selezione di 3 o 4 ore per giorno della settimana in cui ridurre i consumi. Riguardo agli orari, gli Stati dovrebbero avere almeno un “margine di discrezionalità”.

La bozza propone anche un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori che producono energia da rinnovabili, nucleare e lignite, cioè diverse dal gas. Infine, gli Stati membri saranno obbligati a introdurre un “contributo di solidarietà eccezionale e temporaneo” per l’industria fossile, “sulla base dell’utile imponibile realizzato nell’anno fiscale 2022”.