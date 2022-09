Putin: “La guerra economica dell’Occidente contro la Russia non ha funzionato”

La Russia sta affrontando “un’aggressione finanziaria e tecnologica”, ma la “guerra economica contro il Paese non ha avuto successo”, a dirlo, il presidente russo Vladimir Putin.

Il leader russo ha inoltre dichiarato che la Russia “ha prontamente implementato misure di protezione efficaci, sono stati lanciati meccanismi a sostegno delle industrie chiave, delle imprese e delle piccole e medie imprese”

“La Russia sta affrontando con sicurezza le pressioni esterne”, “La tattica della guerra economica non ha funzionato, questo è già ovvio per tutti e per loro”, ha detto ancora Putin, riferendosi alle nazioni occidentali.