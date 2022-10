Esce fuori strada e precipita con l’auto tra le tombe del cimitero: il video ripreso con il drone

Un ‘ automobile è volata giù da un dirupo finendo tra le tombe di un cimitero: ferito gravemente il conducente che è stato trasportato con l’elisoccorso

È accaduto ieri mattina nei pressi del cimitero di Cedegolo, comune della Valcamonica a pochi chilometri dal confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Secondo quanto ricostruito, un 55enne residente a Gremo (BG), era alla guida di una Fiat Panda e stava percorrendo la strada che sovrasta il cimitero, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada ed andando a sfondare le barriere che delimitano la carreggiata. Come si vede dal video ripreso da un drone, l’auto è precipitata nel vuoto per circa 15 metri finendo ribaltata tra le tombe.

A lanciare l’allarme è stato un operaio che stava effettuando lavori di manutenzione e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il 55enne dal mezzo consegnandolo ai sanitari del 118, che appurato la gravità delle sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del caso sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale.