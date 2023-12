Favara. Rivenditore d’auto ucciso a colpi d’arma da fuoco: ipotesi esecuzione. Disposta l’autopsia

L’omicidio ha tutte le caratteristiche di un’esecuzione in stile mafioso, l’imprenditore è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco mentre era in una sua proprietà



È accaduto nella mattinata di oggi in un terreno in contrada Poggio Muto, nella zona della Crocca a Favara, in provincia di Agrigento. La vittima è Francesco Simone, di 69 anni, titolare di una rivendita di autovetture a Favara. Secondo quanto trapelato dai carabinieri che stanno indagando sul delitto, L’uomo si trovava sul suo appezzamento di terreno, quando è stato bersagliato da diversi colpi di arma da fuoco, pare quattro, uno dei quali lo ha colpito in piena faccia, ma è ancira da chiarire quanti colpi sono andati a segno.

Sarà l’esame autoptico già disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che sarà preceduto da una Tac a stabilire quanti colpi hanno centrato il 69enne e quanti quelli arrivati di striscio, oltre a stabilire la distanza e la traiettoria dei colpi esplosi dal killer. L’ispezione cadaverica è stata effettuata dal medico legale Alberto Alongi.

Sul luogo dell’agguato oltre al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio sono arrivati il pm di turno Maria Barbara Cifalin e il procuratore Giovanni Di Leo. I militari dell’Arma stanno indagando sul delitto e hanno iniziato le audizioni di familiari e conoscenti della vittima.