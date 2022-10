Forse a causa di un malore cade dal tetto e muore: indaga la Procura e il pm autorizza l’autopsia

È caduto giù da un tetto di una casa alto appena tre metri, ma è morto sul colpo: la procura indaga sulle cause del decesso

Un uomo ha perso la vita facendo un volo di oltre tre metri dal tetto di una casa a Stromboli. È accaduto nella giornata di ieri in una struttura turistica a Stromboli. La vittima è Gaetano Palino di 59 anni, di Lipari. L’uomo che è un elettricista, si era recato a Stromboli per eseguire dei lavori in una struttura turistica. Secondo quanto emerso, il 59enne dopo fatto anche un sopralluogo, è salito su un tetto, ma, forse a causa di un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa tre metri, perdendo la vita.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato anche dal medico di guardia intervenuto. Del caso si sono interessati i carabinieri inviati alla procura della Repubblica di Barcellona che ha aperto un fascicolo e il pm di turno ha autorizzato l’autopsia per accertare le cause del decesso. La salma con la motovedetta della guardia costiera è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero di Lipari a disposizione dell’autorità giudiziaria.