Getta dell’alcol sulla moglie e poi le da fuoco, ricoverata al Centro Grandi Ustionati: è grave

Il marito da fuoco alla moglie dopo averle lanciato dell’alcol sul corpo: 51enne ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi

E’ accaduto la notte di lunedì 14 novembre a Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. La vittima è una donna di 51 anni. Secondo quanto ricostruito il marito della donna, per motivi al vaglio degli inquirenti, avrebbe lanciato dell’alcol sulla 51 enne e poi le ha dato fuoco. La donna è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Salerno, dove i i medici le hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado estese al dorso e all’arto superiore destro. I sanitari, considerata la delicatezza del caso, in nottata hanno disposto il trasferimento al Centro grandi ustioni del Cardarelli di Napoli.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, sono condotte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia. Sul caso gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.