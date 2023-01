Gli USA invieranno 31 carri armati Abrams M1 a Kiev: “ma ci vorranno mesi, devono essere costruiti”

Joe Biden gioca a poker con il destino del mondo: “Non c’è nessuna minaccia alla Russia in tutto questo”, ma da Mosca replicano “i carri armati americani Abrams in Ucraina bruceranno nello stesso modo degli altri”

“Ho avuto una lunga conversazione con Scholz, Macron, Sunak e Meloni. Siamo uniti nel sostegno all’Ucraina”. Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca, aggiungendo beffardamente: “Non c’è nessuna minaccia alla Russia in tutto questo”.

Biden ha confermato quindi l’invio di 31 tank Abrams all’Ucraina, su raccomandazione del Pentagono. 31 carri armati che però devono essere ancora prodotti ex novo dalla General Dynamics Land Systems. Lo hanno riferito alti funzionari Usa in un briefing con un ristretto numero di giornalisti.

Questo vuol dire che i carri armati per le forze di Kiev non arriveranno dalle scorte americane – in realtà basse rispetto a Russia e Cina – e quindi “ci vorranno mesi” affinché arrivino a destinazione.