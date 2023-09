I carri armati M1 Abrams arriveranno in Ucraina la prossima settimana: “Non cambieranno nulla” – VIDEO

I carri americani immortalati su un treno in un video ed a commentarli una voce ucraina, del resto il presidente USA Joe Biden lo ha detto ieri: il primo tank Abrams arriverà in Ucraina la prossima settimana

I primi dei soli 31 carri armati Abrams promessi dagli USA all’Ucraina arriveranno alle forze armate di Kiev “la prossima settimana”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, incontrando ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I tank Abrams realisticamente non saranno capaci di cambiare il corso della guerra e della deludente controffensiva ucraina, sia per l’esiguo numero, sia per il limitato lavoro che i soli tank possono svolgere, malgrado gli Abrams saranno equipaggiati con munizioni all’uranio impoverito da 120 mm, che inevitabilmente contamineranno qualsiasi cosa con cui verranno in contatto, truppe ucraine comprese.

Sui canali russi l’arrivo degli Abrams è già stato segnalato con tanto di video dei carri trasportati su un treno, probabilmente al confine ucraino, da notare che le voci che commentano il video sono ucraine e che i tank sembrano dipiniti ancora nel tipico “giallo deserto” dei mezzi americani, stesso colore di molti altri mezzi già arrivani in ucraina tra M113, Humvee e camion militari. Quest’ultimo particolare fa pensare che i carri debbano ancora ricevere riverniciatura e forse manutenzione.