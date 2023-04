Incidente a Misano durante una gara amatoriale: muore Fabrizio Giraudo, centauro di 46 anni

Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità.: muore Fabrizio Giraudo, 46enne di Fossano (CN): era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000

Il mondo dello sport è in lutto per la morte di Fabrizio Giraudo, pilota 46enne di Fossano (CN), mentre era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa.

Circa la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto 4 piloti, sembrerebbe essere stato causato da problema al motore di una moto, quindi una in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto. Nell’impatto il pilota è caduto ed è stato investito ed ucciso da una moto in corsa.