Incidente sulla Noto-Rosolini, scontro auto-moto: perde la vita un radiologo di 30 anni

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, nello scontro tra un’auto e una moto perde la vita un uomo di 30 anni

È accaduto intorno alle 14, sulla SS 115 Noto-Rosolini, nel siracusano. La vittima è Danilo Macauda, 30enne tecnico radiologo di Rosolini. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, La vittima, era in sella alla sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con una Peugeot Bipper. Nel violento impatto il 30enne è rimasto gravemente ferito e nonostante i tentativi dei soccorritori è morto.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi e di interrogare i testimoni, tra cui il conducente della macchina. La Procura di Siracusa, ha aperto una inchiesta ed ha disposto il sequestro dei mezzi.