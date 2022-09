Italiani preferiscono Reddito cittadinanza? Si presentano in 26 mila per 500 posti da operatore ecologico, molti laureati

Questa mattina a Napoli si sono presentati in 26 mila in un concorso per “conquistare” uno dei 500 posti da operatore ecologico, molti partecipanti erano laureati

Chi punta ad abolire il reddito di cittadinanza basa la sua proposta sulla certezza che chi lo prende è solitamente una persona che ama stare seduto sul divano senza fare nulla perché non gli piace lavorare. Ma quello che è accaduto nella mattinata di oggi lunedì 12 settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, li smentisce e al contrario dimostra che sopratutto i giovani il lavoro lo cercano, qualunque esso sia.

Nello specifico il concorso è stato indetto dall’Asìa Napoli, azienda di igiene urbana del Comune che ha messo a disposizione 500 posti di operatore ecologico. Ebbene sono arrivate poco più di 26 mila domande, di queste 1.232 sono state inoltrate da laureati. Questa mattina alle 9 è iniziata la prima prova scritta e ogni candidato ha avuto a disposizione 50 minuti per rispondere almeno a 30 dei quesiti a risposta multipla: tra le domande temi di cultura generale, nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata e sicurezza sul lavoro.

Emblematica la risposta ad un giornalista di un ragazzo in attesa di entrare: “Sono laureato in economia aziendale – ha detto – vista la precarietà generale con il lavoro che non c’è, ci buttiamo a fare qualsiasi cosa per provare a portare un pezzo di pane a casa”. Altri partecipanti hanno aggiunto: “Puntiamo sulla laurea”.